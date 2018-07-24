В сети появились изображения смартфона от компании Tesla
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В сети появились первые изображения будущего смартфона от компании Tesla. Об этом со ссылкой на агентство GizChina сообщает УНН.
По информации издания, смартфон будет иметь дисплей без рамы размером примерно 6 дюймов и сплошной вырез для передней камеры и динамика.
Основная камера, которая будет размещаться в углу, возможно, будет двойной. Кроме того, на задней панели есть логотип Tesla.
Отверстие для сканера отпечатков пальцев на панели отсутствует. Данные о технических характеристиках, стоимость и дату выпуска смартфона неизвестны.
Напомним, Национальная транспортная стратегия до 2030 года "Drive Ukraine 2030" предусматривает строительство в Украине Tesla Gigafactory по производству аккумуляторных батарей и солнечных панелей.