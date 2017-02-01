В мережі Інтернет поширили перші фото Амазонського рифу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Захисники довкілля опублікували фотографії величезної системи коралових рифів, яку було відкрито у 2016 році поблизу гирла Амазонки, передає УНН з посиланням на The Guardian.
У квітні 2016 року науковці відкрили риф і були здивовані знахідці, оскільки не очікували знайти його в такому малопридатному, на їхню думку, місці.
Глибина рифу - від 25 до 120 м та завдовжки майже 1000 км.
Захисники довкілля занепокоєні тим що в цьому місці бразильський уряд може дати дозвіл на буріння нафтових свердловин.
Також вони зазначають, що система рифу важлива з багатьох причин, серед який те, що вона має унікальні характеристики в контексті використання й доступності світла, а також через фізико-хімічні особливості води.
Як повідомляв УНН, Амозонських дельфінів у Болівії оголосили національним "скарбом".