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В сети Интернет распространили первые фото Амазонского рифа

В сети Интернет распространили первые фото Амазонского рифа

Киев • УНН

 • 14702 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Защитники окружающей среды опубликовали фотографии огромной системы коралловых рифов, которая была открыта в 2016 году вблизи устья Амазонки, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

В апреле 2016 года ученые открыли риф и были удивлены находке, поскольку не ожидали найти его в таком малопригодном, по их мнению, месте.

Глубина рифа - от 25 до 120 м и длиной почти 1000 км.

Защитники окружающей среды обеспокоены тем, что в этом месте бразильское правительство может дать разрешение на бурение нефтяных скважин.

Также они отмечают, что система рифа важна по многим причинам, среди которых то, что она имеет уникальные характеристики в контексте использования и доступности света, а также из-за физико-химических особенностей воды.

Как сообщал УНН, Амозонських дельфинов в Боливии объявили национальным "сокровищем".

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