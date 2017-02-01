В сети Интернет распространили первые фото Амазонского рифа
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Защитники окружающей среды опубликовали фотографии огромной системы коралловых рифов, которая была открыта в 2016 году вблизи устья Амазонки, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
В апреле 2016 года ученые открыли риф и были удивлены находке, поскольку не ожидали найти его в таком малопригодном, по их мнению, месте.
Глубина рифа - от 25 до 120 м и длиной почти 1000 км.
Защитники окружающей среды обеспокоены тем, что в этом месте бразильское правительство может дать разрешение на бурение нефтяных скважин.
Также они отмечают, что система рифа важна по многим причинам, среди которых то, что она имеет уникальные характеристики в контексте использования и доступности света, а также из-за физико-химических особенностей воды.
Как сообщал УНН, Амозонських дельфинов в Боливии объявили национальным "сокровищем".