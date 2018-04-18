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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В Мексиці знашли монету із майбутнього

Київ • УНН

 • 55565 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Мексиці під час будівельних робіт була знайдена наздвичайна монета датована 2039 роком. Про це повідомляє УНН з посиланням на EARTH-CHRONICLES.

В Мексиці знашли монету із майбутнього

На монеті чітко проглядається нацистська символіка. Над свастикою можна розглянути напис "Нова Німеччина"

Також на монеті є напис "Все в одній нації".

На даний момент не встановлено, в якому році насправді була випущена монета.

Як повідомляв УНН, на німецькому острові Рюген у Балтійському морі археологи знайшли сотню 1000-річних срібних монет, кільця, перлини та браслети, пов’язані з епохою данського короля Гаральда Гормсона.

Українські Національні Новини

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