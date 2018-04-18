В Мексиці знашли монету із майбутнього
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Мексиці під час будівельних робіт була знайдена наздвичайна монета датована 2039 роком. Про це повідомляє УНН з посиланням на EARTH-CHRONICLES.
На монеті чітко проглядається нацистська символіка. Над свастикою можна розглянути напис "Нова Німеччина"
Також на монеті є напис "Все в одній нації".
На даний момент не встановлено, в якому році насправді була випущена монета.
Як повідомляв УНН, на німецькому острові Рюген у Балтійському морі археологи знайшли сотню 1000-річних срібних монет, кільця, перлини та браслети, пов’язані з епохою данського короля Гаральда Гормсона.