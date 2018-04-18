В Мексике знашли монету из будущего

На монете четко просматривается нацистская символика. Над свастикой можно разглядеть надпись "Новая Германия".



Также на монете имеется надпись "Все в одной нации".

На данный момент не установлено, в каком году на самом деле была выпущена монета.

Как сообщал УНН, на немецком острове Рюген в Балтийском море археологи нашли сотню 1000-летних серебряных монет, кольца, жемчужины и браслеты, связанные с эпохой датского короля Харальда Гормсона.

