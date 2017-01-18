В Мексиці школяр вчинив стрілянину в коледжі: троє осіб загинуло - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. В околицях найбільшого міста північного сходу Мексики Монтеррей в приватному Американському північно-східному коледжі учень відкрив вогонь. За попередніми даними, підліток убив щонайменше трьох осіб, передає УНН з посиланням на ВВС.
За повідомлення El Pais, один з школярів 12 років відкрив вогонь по своїм одноліткам біля входу в клас.
За повідомленням агентства Франс прес, представник служби цивільної оборони повідомив, що підліток убив щонайменше трьох і поранив п'ятьох осіб, відкривши вогонь по своїм однокласникам.
Крім того повідомляється, стрілок зробив спробу самогубства, яка виявилася невдалою.
Як повідомляв УНН, через стрілянину в норвезькій школі загинуло двоє осіб.