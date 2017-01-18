В Мексике школьник открыл стрельбу в колледже: три человека погибли - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В окрестностях крупнейшего города северо-востока Мексики Монтеррей в частном Американском северо-восточном колледже ученик открыл огонь. По предварительным данным, подросток убил по меньшей мере трех человек, передает УНН со ссылкой на ВВС.
По сообщению El Pais, один из школьников 12 лет открыл огонь по своим сверстникам возле входа в класс.
По сообщению агентства Франс пресс, представитель службы гражданской обороны сообщил, что подросток убил по меньшей мере трех и ранил пятерых человек, открыв огонь по своим одноклассникам.
Кроме того сообщается, что стрелок совершил попытку самоубийства, которая оказалась неудачной.
Как сообщал УНН, в результате стрельбы в норвежской школе погибли два человека.