В.Медведчук: виставлення умов по звільненню полонених веде до зриву підготовки обміну
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Лідер Громадського руху "Український вибір - право народу" Віктор Медведчук прокоментував заяву заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака, який назвав однією з умов припинення блокади "повне звільнення заручників", передає УНН.
"Така заява не відповідає указу Президента України, яким вводиться в дію рішення РНБОУ від 15 березня 2017 року", — заявив член гуманітарної підгрупи, спецпредставник з питань гуманітарного характеру в рамках Тристоронньої контактної групи В.Медведчук.
На думку політика, такі дії переслідують одну мету: будь-яким шляхом, навіть з допомогою відвертої, очевидної брехні, зірвати процес переговорів щодо обміну полоненими, процес звільнення утримуваних осіб.
"Такі брехливі і провокаційні заяви шкодять переговорного процесу по звільненню українців, тому що ніякі ультиматуми, тим більше такі наївні і демонструють відверту неузгодженість і протиріччя в позиції української влади, не сприймаються іншими сторонами переговорів і ведуть лише до зриву підготовки обміну", — вважає В.Медведчук.