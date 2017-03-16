В.Медведчук: виставлення умов по звільненню полонених веде до зриву підготовки обміну

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Лідер Громадського руху "Український вибір - право народу" Віктор Медведчук прокоментував заяву заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака, який назвав однією з умов припинення блокади "повне звільнення заручників", передає УНН.

"Така заява не відповідає указу Президента України, яким вводиться в дію рішення РНБОУ від 15 березня 2017 року", — заявив член гуманітарної підгрупи, спецпредставник з питань гуманітарного характеру в рамках Тристоронньої контактної групи В.Медведчук.

На думку політика, такі дії переслідують одну мету: будь-яким шляхом, навіть з допомогою відвертої, очевидної брехні, зірвати процес переговорів щодо обміну полоненими, процес звільнення утримуваних осіб.

"Такі брехливі і провокаційні заяви шкодять переговорного процесу по звільненню українців, тому що ніякі ультиматуми, тим більше такі наївні і демонструють відверту неузгодженість і протиріччя в позиції української влади, не сприймаються іншими сторонами переговорів і ведуть лише до зриву підготовки обміну", — вважає В.Медведчук.

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