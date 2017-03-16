В.Медведчук: выставление условий по освобождению пленных ведет к срыву готовящегося обмена

“Такое заявление не соответствует указу Президента Украины, которым вводится в силу решение СНБОУ от 15 марта 2017 года”, — заявил член гуманитарной подгруппы, спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы В.Медведчук.

По мнению политика, такие действия преследуют одну цель: любым путем, даже с помощью откровенной, очевидной лжи, сорвать процесс переговоров по обмену пленными, процесс освобождения удерживаемых лиц.

“Такие лживые и провокационные заявления вредят переговорному процессу по освобождению украинцев, потому что никакие ультиматумы, тем более такие наивные и демонстрирующие откровенную несогласованность и противоречия в позиции украинской власти, не воспринимаются другими сторонами переговоров и ведут лишь к срыву готовящегося обмена”, — считает В.Медведчук.