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В.Медведчук відреагував на внесення до ВР нового законопроекту про мову

В.Медведчук відреагував на внесення до ВР нового законопроекту про мову

Київ • УНН

 • 43365 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Лідер громадського руху “Український вибір - Право народу” Віктор Медведчук відреагував на внесення у Верховну Раду законопроекту про мову. Про це політик написав у своєму блозі, передає УНН.

"Забувши про наслідки радикальних рішень щодо мовної політики, нехтуючи думкою російськомовних громадян України, порушуючи норми Конституції і міжнародного права, представники “партії війни” в ВР знову піднімають питання про мову. 19 січня (думаю, подача документа в ВР напередодні Дня соборності України не була випадковістю) група народних депутатів зареєструвала законопроект №5670 “Про державну мову” — законопроект (а по суті, акт правового нігілізму), прийняття якого загрожує новим витком протистояння в суспільстві. “Державний статус української мови є невід’ємним елементом конституційного ладу України як унітарної держави”, — підкреслюють автори проекту (33 народних депутати!), одержимі ідеєю унітарності країни і плутають це поняття з соборністю", - зазначив В.Медведчук.

Також він назвав примітним і те, що законопроект з’явився до рішення Конституційного суду щодо конституційності закону “Про засади державної мовної політики”, який прийнятий в 2012 році і дозволяв російській та іншим недержавним мовам отримувати офіційний статус в місцях компактного проживання “національних меншин”. "Нагадаю: відразу після перемоги Євромайдану, 23 лютого 2014 року, зазначений закон був скасований опозицією, що отримала контроль над парламентом. Події в Криму і на Донбасі, які послідували за скасуванням цього закону, змусили в.о. президента Олександра Турчинова відмовитися від підписання цього документа. І ось тепер народні депутати, не чекаючи правової оцінки КС, підготували новий законопроект", - додав політик.

"Що ж пропонують депутати “демократичного” проєвропейського парламенту для “посилення державотворчих і консолідуючих функцій української мови, підвищення її ролі в забезпеченні територіальної цілісності України і її національної безпеки”? Перерахую тільки деякі найбільш резонансні новели цього так званого патріотичного законопроекту.

Розширити коло осіб, зобов’язаних вільно володіти українською мовою, включивши в нього не лише держслужбовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, військових і адвокатів, а й медичних працівників і педагогів, а також “інших суб’єктів господарювання державної та комунальної форми власності”.

Для контролю рівня володіння державною мовою буде створено спеціальний орган — Національну комісію зі стандартів державної мови. Крім того, автори законопроекту хочуть створити Центр української мови і Термінологічний центр української мови. Планується також ввести посаду Уповноваженого із захисту державної мови, а в допомогу йому дати мовних інспекторів, які будуть забезпечувати контроль за “дотриманням стандартів державної мови” на місцях.

Зробити обов’язковим використання української мови не лише в державних органах, а й у всіх сферах суспільного життя, а також у всіх українських ЗМІ — навіть в тих, які до цього були російськомовними (а ось видання друкованих ЗМІ на мовах ЄС “в окремих випадках” допускається)", - розповів В.Медведчук.

З його слів, для порушників цього закону передбачені штрафи "причому найвищі — від 400 до 500 неоподатковуваних мінімумів — загрожують ЗМІ". "А спроба впровадити “офіційну багатомовність” буде розцінюватися як дія, “спрямована на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу”, - додав політик.

"Я навмисно утримуюся від будь-яких коментарів положень законопроекту №5670 — вони настільки “красномовні”, що кожна думаюча людина гідно оцінить їх демократичність і “консолідуючу функцію”. Скажу лише, що цей проект, який в народі вже охрестили “лінгвістичним геноцидом”, суперечить українському і міжнародному законодавству. Окремі норми цього, з дозволу сказати, продукту законотворчої діяльності псевдопатріотів суперечать Конституції України, зокрема частині п’ятій статті 53 та частині третій статті 10 Конституції України, якою гарантується “вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України”, а також не узгоджуються з міжнародними договорами, які є частиною національного законодавства України. Цілком очевидно, що прийняття даного закону не сприятиме єднанню нації і збереженню територіальної цілісності, а лише посилить розкол в суспільстві за національними і мовними ознаками", - зазначив він.

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