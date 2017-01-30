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В.Медведчук отреагировал на внесение в ВР нового законопроекта о языке

В.Медведчук отреагировал на внесение в ВР нового законопроекта о языке

Киев • УНН

 • 43365 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук отреагировал на внесение в Верховную Раду законопроекта о языке. Об этом политик написал в своем блоге, передает УНН.

"Забыв о последствиях радикальных решений относительно языковой политики, пренебрегая мнением русскоязычных граждан Украины, попирая нормы Конституции и международного права, представители "партии войны" в ВР снова поднимают вопрос о языке. 19 января (думаю, подача документа в ВР накануне Дня соборности Украины не была случайностью) группа народных депутатов зарегистрировала законопроект № 5670 "О государственном языке" ― законопроект (а по сути, акт правового нигилизма), принятие которого грозит новым витком противостояния в обществе. "Государственный статус украинского языка является неотъемлемым элементом конституционного строя Украины как унитарного государства", ― подчеркивают авторы проекта (33 народных депутата!), одержимые идеей унитарности страны и путающие это понятие с соборностью", - отметил В.Медведчук.

Также он назвал примечательным и то, что законопроект появился до решения Конституционного суда относительно конституционности закона "Об основах государственной языковой политики", принятого в 2012 году и позволял русскому и другим негосударственным языкам получать официальный статус в местах компактного проживания "национальных меньшинств" . "Напомню: сразу после победы евромайдана, 23 февраля 2014 года, указанный закон был отменен оппозицией, получившей контроль над парламентом. Последовавшие за отменой данного закона события в Крыму и на Донбассе заставили и. о. президента Александра Турчинова отказаться от подписания этого документа. И вот теперь народные депутаты, не дожидаясь правовой оценки КС, подготовили новый законопроект", - добавил политик.

"Что же предлагают депутаты "демократического" проевропейского парламента для "усиления государствообразующих и консолидирующих функций украинского языка, повышения его роли в обеспечении территориальной целостности Украины и ее национальной безопасности"? Перечислю только некоторые наиболее резонансные новеллы этого так называемого патриотического законопроекта.

Расширить круг лиц, обязанных свободно владеть украинским языком, включив в него не только госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления, военных и адвокатов, но и медицинских работников и педагогов, а также "иных субъектов хозяйствования государственной и коммунальной формы собственности".

Для контроля уровня владения государственным языком будет создан специальный орган ― Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Кроме того, авторы законопроекта хотят создать Центр украинского языка и Терминологический центр украинского языка. Планируется также ввести должность Уполномоченного по защите государственного языка, а в помощь ему дать языковых инспекторов, которые будут обеспечивать контроль за "соблюдением стандартов государственного языка" на местах.

Сделать обязательным использование украинского языка не только в государственных органах, но и во всех сферах общественной жизни, а также во всех украинских СМИ ― даже в тех, которые до этого были русскоязычными (а вот издание печатных СМИ на языках ЕС "в отдельных случаях" допускается)", - рассказал В.Медведчук.

По его словам, для нарушителей этого закона предусмотрены штрафы "причем самые высокие - от 400 до 500 необлагаемых минимумов - угрожают СМИ". "А попытка внедрить "официальное многоязычие" будет расцениваться как действие, "направлена ​​на насильственное изменение или свержение конституционного строя", - добавил политик.

"Я намеренно воздерживаюсь от каких-либо комментариев положений законопроекта № 5670 ― они настолько "красноречивы", что каждый думающий человек по достоинству оценит их демократичность и "консолидирующую функцию". Скажу лишь, что этот проект, который в народе уже окрестили "лингвистическим геноцидом", противоречит украинскому и международному законодательству. Отдельные нормы этого, с позволения сказать, продукта законотворческой деятельности псевдопатриотов противоречат Конституции Украины, в частности части пятой статьи 53 и части третьей статьи 10 Конституции Украины, которой гарантируется "свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины", а также не согласуются с международными договорами, являющимися частью национального законодательства Украины. Совершенно очевидно, что принятие данного закона не будет способствовать единению нации и сохранению территориальной целостности, а только усилит раскол в обществе по национальным и языковым признакам", - отметил он.

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