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В.Медведчук розповів про "секретний план" щодо звільнення 50 українців

В.Медведчук розповів про "секретний план" щодо звільнення 50 українців

Київ • УНН

 • 7202 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Спецпредставник із питань гуманітарного характеру у рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях, лідер громадської організації "Український вибір – право народу" Віктор Медведчук розповів українським ЗМІ про "секретний план" по звільненню 50 українців, передає УНН.

"План дійсно існує, але не вважаю можливим афішувати нюанси переговорного процесу, інформаційний штиль в цьому питанні — запорука щасливого повернення наших хлопців додому, до сім'ї. Думаю, ви самі не раз були свідками того, як після гучних заяв окремих осіб, що часто не мають ніякого відношення до переговорного процесу, звільнення зривалося. Я з радістю відповім на всі ваші запитання, але тільки після того, як утримувані особи будуть звільнені", - зазначив В.Медведчук.

За його словами, переговори щодо обміну полоненими ведуться в постійному режимі.

Зокрема, в результаті за минулий рік вдалося повернути 27 осіб: 24 людини, яких утримували на території ОРДО і ОРЛО, та ще трьох, засуджених в РФ.

"На сьогодні українська сторона розшукує 109 осіб (на жаль, вдалося встановити місцезнаходження тільки 55 них), 486 осіб вважаються зниклими безвісти в зоні проведення АТО", - розповів політик.

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