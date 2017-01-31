В.Медведчук рассказал о "секретном плане" по освобождению 50 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, лидер общественной организации "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук рассказал украинским СМИ о "секретном плане" по освобождению 50 украинцев, передает УНН.
"План действительно существует, но не считаю возможным афишировать нюансы переговорного процесса, информационный штиль в этом вопросе - залог счастливого возвращения наших ребят домой, к семье. Думаю, вы сами не раз были свидетелями того, как после громких заявлений отдельных лиц, которые часто не имеют никакого отношения к переговорному процессу, освобождение срывалось. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы, но только после того, как удерживаемые лица будут освобождены ", - отметил В.Медведчук.
По его словам, переговоры по обмену пленными ведутся в постоянном режиме.
В частности, в результате за прошлый год удалось вернуть 27 человек: 24 человека, которых удерживали на территории ОРДО и ОРЛО, и еще трех, осужденных в РФ.
"На сегодня украинская сторона разыскивает 109 человек (к сожалению, удалось установить местонахождение только 55 из них), 486 человек считаются пропавшими без вести в зоне проведения АТО", - рассказал политик.