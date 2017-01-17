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В.Медведчук розповів про пенсійні перспективи 2017 року

В.Медведчук розповів про пенсійні перспективи 2017 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Лідер Громадского руху "Український вибір - Право народу" Віктор Медведчук розповів про пенсійні перспективи 2017 року, передає УНН

"Мабуть, пенсійне питання сьогодні найактуальніше і "хворобливе" в Україні. Пенсіонери, а їх 12,5 млн осіб, складають одну з найбільш значних соціальних груп населення. І якість їх життя, а точніше умови виживання, багато в чому визначає загальну ситуацію в країні", - зауважив В.Медведчук.

У зв’язку з цим досить цікавий підготовлений Мінсоцполітики документ — “Розрахунок впливу мінімальної зарплати на розмір дефіциту Пенсійного фонду України”.

"У ньому є цілий ряд положень, які викликають безліч питань. Зокрема, в цьому документі говориться, що “середня тривалість життя пенсіонера, який досяг 60-річного віку, становить: для жінок — 20 років (80 років), для чоловіків — 16 років (76 років), в середньому — 18 років” . У той же час в “розрахунках” не враховується, що 40% чоловіків в Україні взагалі не доживають до пенсійного віку (дані Інституту демографії та соціальних досліджень). Рекордом реальної середньої тривалості життя чоловіків в країні як і раніше залишається показник 1968 року — 68 років. Але ж і ті, хто не дожив до пенсії, платили внески до Пенсійного фонду", - наголосив політик.

Далі в документі Мінсоцполітики зазначено: “Необхідно, щоб в 2017-2018 роках темпи зростання мінімальної заробітної плати були вище, ніж темпи зростання мінімальної пенсії.

"Наприклад, в держбюджеті 2017 року зростання мінімальних пенсій передбачений на рівні 10%, а зростання мінімальної зарплати повинен бути не менше 15% ”. Тут якраз немає заперечень, темпи зростання зарплат і зростання економіки повинні бути вищими за темпи зростання пенсій. Але мінімальну зарплату підвищили не так на 15%, а вдвічі — до 3200 грн, а мінімальну пенсію планують підняти протягом року тільки на 10,1%.

До чого це призведе на практиці? Підвищення мінімальної зарплати в 2017 році неминуче прискорить зростання цін на товари першої необхідності — продукти харчування і ліки. Власне, цей процес вже почався, про що красномовно свідчать ціни в магазинах і аптеках. Заявлена ​​ж в держбюджеті інфляція на 2017 рік в розмірі 8,1% є явно заниженим прогнозним показником, що визнають експерти і навіть чиновники", - підкреслив лідер руху.

"Куди більш високий рівень інфляції прогнозують і представники бізнесу, причому їх оцінки погіршуються. Про це свідчать результати опитування керівників підприємств, проведеного НБУ в IV кварталі 2016 року. Якщо в III кварталі минулого року вони прогнозували, що інфляція протягом наступних 12 місяців досягне 13,8%, то в IV кварталі вже очікували інфляцію на рівні 16,2% на кінець 2017 року. Тобто вдвічі вище бюджетного прогнозу

При цьому 7,5 млн пенсіонерів отримують мінімальну пенсію в розмірі 1247 грн. У 2017 році 5 млн пенсіонерів отримають надбавку в розмірі 126 грн. Мінімальна пенсія зросте в два прийоми аж до 1373 грн, що до кінця року складе менше 50 дол. на місяць. Як пенсіонери зможуть виживати на ці гроші, ні Мінсоцполітики, ні Кабмін в цілому, на жаль, відповіді не дають", - наголосив політик.

"Таким чином, необхідно визнати, що Уряд не має чіткої концепції пенсійної політики в Україні. Більш того, визначивши прожитковий мінімум в 3200 грн на місяць, уряд визнав, що понад 11 млн пенсіонерів знаходиться за межею бідності. У той же час ніяких планів, як виправити цю воістину трагічну ситуацію, Кабмін так і не запропонував", - резюмував В.Медведчук.

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