В.Медведчук рассказал о пенсионных перспективах 2017 года

"Пожалуй, пенсионный вопрос сегодня самый актуальный и болезненный в Украине. Пенсионеры ― их 12,5 млн человек ― составляют одну из наиболее значительных социальных групп населения. И качество их жизни, а точнее условия выживания, во многом определяет общую ситуацию в стране. ", - отметил В.Медведчук.

В связи с этим достаточно интересный подготовлен Минсоцполитики документ - "Расчет влияния минимальной зарплаты на размер дефицита Пенсионного фонда Украины".

"В нем есть целый ряд положений, вызывающих массу вопросов. В частности, в этом документе говорится, что «средняя продолжительность жизни пенсионера, который достиг 60-летнего возраста, составляет: для женщин ― 20 лет (80 лет), для мужчин ― 16 лет (76 лет), в среднем ― 18 лет». В то же время в «расчетах» не учитывается, что 40% (!) мужчин в Украине вообще не доживают до пенсионного возраста (данные Института демографии и социальных исследований). Рекордом реальной средней продолжительности жизни мужчин в стране по-прежнему остается показатель 1968 года ― 68 лет. Но ведь и те, кто не дожил до пенсии, платили взносы в Пенсионный фонд ", - подчеркнул политик.

Далее в документе Минсоцполитики указано: "Необходимо, чтобы в 2017-2018 годах темпы роста минимальной заработной платы были выше, чем темпы роста минимальной пенсии.

"Например, в госбюджете 2017 года рост минимальных пенсий предусмотрен на уровне 10%, а рост минимальной зарплаты должен быть не менее 15%». Тут как раз нет возражений, темпы роста зарплат и роста экономики должны быть выше темпов роста пенсий. Но минимальную зарплату повысили не на 15%, а вдвое ― до 3200 грн, а минимальную пенсию планируют поднять в течение года только на 10,1%..

К чему это приведет на практике? Повышение минимальной зарплаты в 2017 году неизбежно ускорит рост цен на товары первой необходимости - продукты питания и лекарства. Собственно, этот процесс уже начался, о чем красноречиво свидетельствуют цены в магазинах и аптеках. Заявленная же в госбюджете инфляция на 2017 год в размере 8,1% является явно заниженным прогнозным показателем, признают эксперты и даже чиновники ", - подчеркнул лидер движения.

"Куда более высокий уровень инфляции прогнозируют и представители бизнеса, причем их оценки ухудшаются. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей предприятий, проведенного НБУ в IV квартале 2016 года. Если в III квартале прошлого года они прогнозировали, что инфляция в течение следующих 12 месяцев достигнет 13,8%, то в IV квартале уже ожидали инфляцию на уровне 16,2% на конец 2017 года. То есть вдвое выше бюджетного прогноза.

При этом 7,5 млн пенсионеров получают минимальную пенсию в размере 1247 грн. В 2017 году 5 млн пенсионеров получат прибавку в размере 126 грн. Минимальная пенсия вырастет в два приема аж до 1373 грн, что к концу года составит меньше $50 в месяц. Как пенсионеры смогут выживать на эти деньги, ни Минсоцполитики, ни Кабмин в целом, к сожалению, ответа не дают", - подчеркнул политик.

"Таким образом, необходимо признать, что у правительства нет внятной концепции пенсионной политики в Украине. Более того, определив прожиточный минимум в 3200 грн в месяц, правительство признало, что свыше 11 млн пенсионеров находится за чертой бедности. В то же время никаких планов, как исправить эту поистине трагическую ситуацию, Кабмин так и не предложил. ", - резюмировал В.Медведчук.