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В.Медведчук прокоментував попереднє розпорядження Міжнародного суду ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Лідер Громадського руху "Український вибір - Право народу" Віктор Медведчук заявив, що цілковито підтримує попереднє розпорядження Міжнародного суду ООН, передає УНН

"Як спецпредставник з питань гуманітарного характеру в рамках Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню ситуації в Донецькій і Луганській областях, як політик і громадський діяч, який з перших днів конфлікту на Сході України вів переговори з мирного врегулювання ситуації, я виступав і виступаю за дипломатичне вирішення конфлікту. А тому є переконаним прихильником Мінських угод. Упевнений, що тільки їх повне і неухильне виконання здатне відновити мир в нашій країні, зберегти її єдність і територіальну цілісність.

Я цілком підтримую попереднє розпорядження Міжнародного суду ООН:

104. Що стосується ситуації в Східній Україні, то Суд нагадує Сторонам, що Рада Безпеки в своїй резолюції 2202 (2015) схвалила “Комплекс заходів з виконання Мінських угод”, який був прийнятий і підписаний в Мінську 12 лютого 2015 року представниками ОБСЄ, України та Російської Федерації, а також представниками “певних" (”окремих“ в українському законодавстві) районів Донецької та Луганської областей і схвалений Президентом Російської Федерації, Президентом України, Президентом Французької Республіки і канцлером Федеративної Республіки Німеччина. Суд чекає, що Сторони, докладаючи індивідуальні та спільні зусилля, будуть працювати для повного виконання цього “Комплексу заходів” з метою досягнення мирного врегулювання конфлікту в східних регіонах України", - заявив В.Медведчук.

 

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