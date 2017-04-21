Медведчук прокомментировал предварительное предписание Международного суда ООН

“Как спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, как политик и общественный деятель, который с первых дней конфликта на Востоке Украины вел переговоры по мирному урегулированию ситуации, я выступал и выступаю за дипломатическое решение конфликта. А потому являюсь убежденным сторонником Минских соглашений. Уверен, что только их полное и неукоснительное выполнение способно восстановить мир в нашей стране, сохранить ее единство и территориальную целостность.

Я всецело поддерживаю предварительное предписание Международного суда ООН:

104. Что касается ситуации в Восточной Украине, то Суд напоминает Сторонам, что Совет Безопасности в своей резолюции 2202 (2015) одобрил “Комплекс мер по выполнению Минских соглашений”, который был принят и подписан в Минске 12 февраля 2015 года представителями ОБСЕ, Украины и Российской Федерации, а также представителями “определенных („отдельных“ в украинском законодательстве) районов Донецкой и Луганской областей и одобрен Президентом Российской Федерации, Президентом Украины, Президентом Французской Республики и канцлером Федеративной Республики Германия. Суд ожидает, что Стороны, прилагая индивидуальные и совместные усилия, будут работать для полного выполнения этого „Комплекса мер“ с целью достижения мирного урегулирования конфликта в восточных регионах Украины”, — заявил В.Медведчук.