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В.Медведчук про підсумки 2016 року: змінити країну на краще можемо лише ми самі

В.Медведчук про підсумки 2016 року: змінити країну на краще можемо лише ми самі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Про реальні успіхи в економіці, соціальній сфері та зовнішній політиці можна говорити, коли в Україні запрацюють механізми реального народовладдя. Таку думку у своєму блозі висловив лідер громадського руху “Український вибір - Право народу” Віктор Медведчук, передає УНН.

“2016 рік став для представників євроінтеграційної команди ще одним роком провалів і поразок. Обіцяний „безвіз“ знову перенесли на невизначений термін. Але головне — стало цілком очевидно: ідеї, зведені політиками в ранг національних (вступ в ЄС і НАТО), не мають ні найменшого шансу бути реалізованими. Перефразовуючи відомий вислів, можна сказати: Україна стане членом ЄС тільки після того, як вступить в НАТО, а в НАТО вона не вступить ніколи!

Конфлікт на Донбасі, що старанно підігрівається „партією війни“, розгул радикалізму і екстремізму, ураження на зовнішньополітичному фронті, стагнація в економіці, згортання демократичних свобод, безправний, доведений до злиднів народ, черги за субсидіями, — такий результат євро реформ”, — зазначив В.Медведчук.

Він зазначив, що згідно з опитуванням “Настрої українців на кінець 2016 року”, проведеного Українським інститутом майбутнього, 62,1% респондентів вважають, що економічна ситуація в країні погіршилася, більше 53% переконані, що і політична ситуація змінилася в гіршу сторону.

“Висновки міжнародних експертів не менше гнітючі. Україна погіршила свої позиції в ряді світових рейтингів. У рейтингу конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму наша країна опустилася на шість позицій і опинилася на 85-му місці з 138 держав”, — повідомив політик.

За словами В.Медведчука, у рейтингу процвітання країн світу (The Legatum Prosperity Index 2016) Україна опустилася з 70-го на 107-е місце. В індексі інвестиційної привабливості Країна світу BDO International Business Compass — з 89-го на 130-е місце.

Окрім того, він зазначив, що Україна погіршила свої позиції і в Глобальному індексі миролюбності (Global Peace Index) — вона увійшла в десятку найнебезпечніших країн світу поряд з Сомалі, Єменом, Суданом. Україна на 2-му місці (з 225 країн) за рівнем смертності населення (дані звіту World Factbook, підготовленого ЦРУ США).

Також політик зауважив, що згідно з недавнім звітом Європейської рахункової палати, “Україна досі сприймається як найбільш корумпована країна в Європі... Олігархічні клани продовжують чинити домінуючий вплив на українську економіку, політику і засоби масової інформації”.

“Все, на що виявилися здатні „реформатори“, — це беззастережно виконувати вказівки лихварів. Антисоціальний бюджет, скроєний за лекалами МВФ, анонсована скасування мораторію на експорт деревини (після ультиматуму ЄС), націоналізація найбільшого банку країни, різке підвищення тарифів на енергоносії — ось результат зовнішнього управління країною”, — повідомив В.Медведчук.

Політик наголосив, що “реформатори” продовжують цинічно брехати народу.

“Люди повинні жити довше, люди повинні жити краще, і найголовніше для нас — подолати бідність. Але мовою подолати бідність неможливо ”, - процитував Прем’єра Володимира Гройсмана В.Медведчук.

“З цим важко не погодитися. Тільки ось євроінтегратори якраз звикли працювати виключно мовою, вони не в змозі змінити країну на краще, підняти економіку, подолати бідність. Це здатні зробити тільки ми з вами — небайдужі, активні громадяни. Контролюючи влада на всіх рівнях, вимагаючи виконання даних обіцянок, ми зможемо сформувати основи нової політики — політики відповідальності влади перед своїм народом. І народовладдя — це альфа і омега такої політики, її основа, тільки воно дозволить громадянам управляти країною. Тільки коли в Україні запрацюють механізми реального народовладдя, коли влада буде підконтрольна народу, ми зможемо говорити про реальні успіхи як в економіці, соціальній сфері, так і в зовнішній політиці. Тільки тоді ми зможемо побудувати сильну, процвітаючу Україну. І дивитися в майбутнє з надією”, — підсумував політик.

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