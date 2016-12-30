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В.Медведчук об итогах 2016 года: изменить страну к лучшему можем только мы сами

В.Медведчук об итогах 2016 года: изменить страну к лучшему можем только мы сами

Киев • УНН

 • 8794 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. О реальных успехах в экономике, социальной сфере и внешней политике можно говорить, когда в Украине заработают механизмы реального народовластия. Такое мнение в своем блоге высказал лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук, передает УНН.

"2016 год стал для представителей евроинтеграционной команды еще одним годом провалов и поражений. Обещанный "безвиз" снова перенесли на неопределенный срок. Но главное - стало совершенно очевидно: идеи, возведенные политиками в ранг национальных (вступление в ЕС и НАТО), не имеют ни малейшего шанса быть реализованными. Перефразируя известное выражение, можно сказать: Украина станет членом ЕС только после того, как вступит в НАТО, а в НАТО она не вступит никогда!

Конфликт на Донбассе, старательно подогревается "партией войны", разгул радикализма и экстремизма, поражения на внешнеполитическом фронте, стагнация в экономике, сворачивание демократических свобод, бесправный, доведенный до нищеты народ, очереди за субсидиями, - такой результат евро реформ ", - отметил В.Медведчук.

Он отметил, что согласно опросу "Настроения украинцев на конец 2016 года", проведенного Украинским институтом будущего, 62,1% респондентов считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась, более 53% убеждены, что и политическая ситуация изменилась в худшую сторону.

"Выводы международных экспертов не менее удручающие. Украина ухудшила свои позиции в ряде мировых рейтингов. В рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума наша страна опустилась на шесть позиций и оказалась на 85-м месте из 138 государств ", - сообщил политик.

По словам В.Медведчука, в рейтинге процветания стран мира (The Legatum Prosperity Index 2016) Украина опустилась с 70-го на 107-е место. В индексе инвестиционной привлекательности стран  мира BDO International Business Compass - с 89-го на 130-е место.

Кроме того, он отметил, что Украина ухудшила свои позиции и в Глобальном индексе миролюбия (Global Peace Index) - она ​​вошла в десятку самых опасных стран мира наряду с Сомали, Йеменом, Суданом. Украина на 2-м месте (из 225 стран) по уровню смертности населения (данные отчета World Factbook, подготовленного ЦРУ США).

Также политик отметил, что согласно недавнему отчету Европейской счетной палаты, "Украина до сих пор воспринимается как самая коррумпированная страна в Европе ... Олигархические кланы продолжают оказывать доминирующее влияние на украинскую экономику, политику и средства массовой информации".

"Все, на что оказались способны" реформаторы "- это безоговорочно выполнять указания ростовщиков. Антисоциальный бюджет, скроенный по лекалам МВФ, анонсированная отмена моратория на экспорт древесины (после ультиматума ЕС), национализация крупнейшего банка страны, резкое повышение тарифов на энергоносители - вот результат внешнего управления страной ", - сообщил В.Медведчук.

Политик подчеркнул, что "реформаторы" продолжают цинично лгать народу.

"Люди должны жить дольше, люди должны жить лучше, и самое главное для нас - преодолеть бедность. Но языком преодолеть бедность невозможно ", - процитировал премьера Владимира Гройсмана В.Медведчук.

"С этим трудно не согласиться. Только вот евроинтеграторы как раз привыкли работать исключительно языком, они не в состоянии изменить страну к лучшему, поднять экономику, преодолеть бедность. Это способны сделать только мы с вами - неравнодушные, активные граждане. Контролируя власть на всех уровнях, требуя выполнения данных обещаний, мы сможем сформировать основы новой политики - политики ответственности власти перед своим народом. И народовластия - это альфа и омега такой политики, ее основа, только оно позволит гражданам управлять страной. Только когда в Украине заработают механизмы реального народовластия, когда власть будет подконтрольна народу, мы сможем говорить о реальных успехах как в экономике, социальной сфере, так и во внешней политике. Только тогда мы сможем построить сильную, процветающую Украину. И смотреть в будущее с надеждой ", - подытожил политик.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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