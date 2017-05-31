В.Медведчук: підписання ЗВТ з ЄС порушило "Великий договір" з РФ

"У червні цього року виповниться три роки з моменту підписання так званої економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Майже півтора року Україна живе в умовах “поглибленої і всеохоплюючої” (більш цинічну назву важко навіть придумати) зони вільної торгівлі c ЄС. І сьогодні навіть найпалкіші прихильники євроінтеграції змушені визнати: після підписання Угоди про асоціацію Україна аж ніяк не наблизилася до європейських стандартів життя, зате стала однією з найбідніших країн у світі. Падіння економіки, інфляція, безпрецедентні підвищення тарифів, зростання безробіття, тотальне зубожіння громадян — таку ціну Україна заплатила за євроінтеграційну істерію", - написав В.Медведчук.

"Запитайте: невже влада не розуміла, до чого призведе розрив торгово-економічних зв’язків з РФ — країною, з якою Україна співпрацювала протягом десятиліть, вибудовуючи міцні коопераційні зв’язки? Невже у владі не розуміли, що в ЄС Україну ніхто не чекає, що там просто не потрібна наша продукція з високою доданою вартістю? Невже не усвідомлювали, що відверто дискримінаційний Договір про ЗВТ з ЄС, який перетворив Україну в аграрно-сировинний придаток Заходу, поставить на коліна Український народ? Думаю, все прекрасно розуміли. Адже “Український вибір” на протязі декількох років вів просвітницьку роботу — ми проводили круглі столи та міжнародні конференції, на яких роз’яснювали загрози і ризики підписання Угоди про асоціацію з ЄС", - наголосив політик.

"На жаль, слухати нас влада не хотіла: ні “младореформаторів” часів Януковича, ні євроінтегратори з нинішньої команди. Заради Договору про ЗВТ з ЄС, яка в реальності виявилася зоною обману і дискримінації для нашої країни, Україна порушила “Великий договір” — Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією і Україною, який гарантував нашій країні реальне рівноправне і взаємовигідне співробітництво в економіці, науці, культурі та інших сферах. Сьогодні виповнюється рівно 20 років з дня підписання цього, без перебільшення, надважливого, архізначімого для співпраці наших держав документа. Хочу нагадати, що стаття 6 Договору зобов’язує сторони “... не укладати з третіми країнами будь-яких договорів, спрямованих проти іншої Сторони”, - підкреслив лідер.

Підписавши Угоду про асоціацію, команда єврореформаторов продемонструвала, що готова принести в жертву євроінтеграційної ідеї економічну і соціальну стабільність, добробут свого народу.

"Сьогодні українські громадяни, переситився пафосними промовами еврореформаторов про “європейську ідею”, “європейський вибір”, “європейське майбутнє” (скажіть, що заважало нашим державним мужам будувати “європейську Україну” без підписання кабального Угоди про асоціацію?), Розуміють: економічні, національні інтереси країни повинні превалювати над політикою і геополітикою. Саме тому все більше українських підприємств намагаються відновити торгово-економічні зв’язки з РФ, щоб вижити, встати на ноги і, відповідно до стратегії національного успіху, побудувати незалежну від зовнішнього управління, суверенну, вільну Україну", - резюмував В.Медведчук.