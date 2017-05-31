В.Медведчук: подписание ЗСТ с ЕС нарушило "Большой договор" с РФ

"В июне этого года исполнится три года с момента подписания так называемой экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Почти полтора года Украина живет в условиях "углубленной и всеобъемлющей" (более циничную название трудно даже придумать) зоны свободной торговли c ЕС. И сегодня даже самые ярые сторонники евроинтеграции вынуждены признать: после подписания Соглашения об ассоциации Украина отнюдь не приблизилась к европейским стандартам жизни, зато стала одной из самых бедных стран в мире. Падение экономики, инфляция, беспрецедентно и повышение тарифов, рост безработицы, тотальное обнищание граждан - такую ​​цену Украина заплатила за евроинтеграционную истерию", - написал В.Медведчук.

"Спросите: неужели власть не понимала, к чему приведет разрыв торгово-экономических связей с РФ - страной, с которой Украина сотрудничала на протяжении десятилетий, выстраивая прочные кооперационные связи? Неужели во власти не понимали, что в ЕС Украину никто не ждет, что там просто не нужна наша продукция с высокой добавленной стоимостью?Неужели не осознавали, что откровенно дискриминационный Договор о ЗСТ с ЕС, который превратил Украину в аграрно-сырьевой придаток Запада, поставит на колени Украинский народ? Думаю, все прекрасно понимали. Ведь "Украинский выбор" в течение нескольких лет вел просветительскую работу - мы проводили круглые столы и международные конференции, на которых разъясняли угрозы и риски подписания Соглашения об ассоциации с ЕС", - подчеркнул политик.

"К сожалению, слушать нас власть не хотела: ни "младореформаторы" времен Януковича, ни евроинтеграторы с нынешней команды. Ради Договора о ЗСТ с ЕС, в реальности оказавшимся зоной обмана и дискриминации для нашей страны, Украина нарушила "Большой договор" - договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией и Украиной, который гарантировал нашей стране реальное равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в экономике, науке, культуре и других сферах. Сегодня исполняется ровно 20 лет со дня подписания этогр, без преувеличения, важнейшего, архизначимого для сотрудничества наших государств документа. Хочу напомнить, что статья 6 Договора обязывает стороны "... не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой Стороны", - подчеркнул лидер.

Подписав Соглашение об ассоциации, команда еврореформаторов продемонстрировала, что готова принести в жертву евроинтеграционной идеи экономическую и социальную стабильность, благосостояние своего народа.

"Сегодня украинские граждане, пресытился пафосными речами еврореформаторов о "европейской идею", "европейский выбор", "европейское будущее" (скажите, что мешало нашим государственным мужам строить" европейскую Украину "без подписания кабального соглашения об ассоциации?), Понимают: экономические, национальные интересы страны должны превалировать над политикой и геополитикой. Именно поэтому все больше украинских предприятий пытаются восстановить торгово-экономические связи с РФ, чтобы выжить, встать на ноги, и, согласно стратегии национ ального успеха, построить независимую от внешнего управления, суверенную, свободную Украину", - резюмировал В.Медведчук.