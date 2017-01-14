В.Медведчук назвав справжні причини сплеску злочинності в Україні

ukru
20:29 • 30971 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

18:00 • 89224 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 121989 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 128401 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 223859 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 167193 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 187471 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172689 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164867 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 349991 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
76 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
У столиці біля Голосіївського ТЦК сталася бійка за участі військового: у мережі шириться відео

У столиці біля Голосіївського ТЦК сталася бійка за участі військового: у мережі шириться відео

28 березня, 14:07 • 42240 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 82217 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 69715 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 50543 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

18:38 • 61353 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 223859 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 349991 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 367959 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 284488 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 357782 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 50543 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 69715 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 82217 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 167799 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 170377 перегляди
Актуальне
В.Медведчук назвав справжні причини сплеску злочинності в Україні

В.Медведчук назвав справжні причини сплеску злочинності в Україні

Київ • УНН

 • 11275 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Катастрофічне погіршення криміногенної ситуації в країні, величезна кількість зброї на руках у населення, поширення радикалізму і екстремізму — так виглядає постмайданна євроінтеграційна Україна. А її столиця — колись спокійний і благополучний Київ — перетворюється в “кримінальне місто” на зразок Чикаго часів сухого закону. Про це у своєму блозі написав лідер "Українського вибору" Віктор Медведчук, передає УНН.

“За даними Бюро громадських експертиз “Громекс”, Київ за кількістю злочинів посідає лідируючі позиції серед міст України. З січня по вересень 2016 року злочинність перевищила показники 2015 року майже на 50%, за цей період було зафіксовано 65 102 злочини, з яких нерозкритими залишилися практично 85%.

Причому кожен третій злочин, скоєний в Києві, відноситься до категорії тяжких та особливо тяжких. Столиця знаходиться на першому місці за кількістю вбивств, майже 44% з них залишаються нерозкритими.

З 2016-го у Києві різко зросла кількість крадіжок і пограбувань — практично в два рази в порівнянні з січнем — вереснем 2015 року (понад 90% злочинів так і не розкрито). Представники правоохоронних органів виявилися не в змозі забезпечити правопорядок і безпеку громадян. У новинних зведеннях безліч повідомлень про викрадення машин, викрадення і вбивства, пограбування, погроми і підпали.

Статистика просто-напросто розбиває в пух і прах всі твердження “реформаторів” про проведені перетвореннях, їх якості та ефективності.

Що цікаво, про справжні причини зростання злочинності представники правоохоронних органів вважають за краще не говорити. Вони мовчать про те, що сумнозвісний закон про люстрацію, в результаті якого були звільнені професіонали, які знають свою справу (за словами Деканоідзе, тільки в Києві звільнили 80% керівного складу правоохоронних органів), вихолостивши правоохоронну систему. Це цілком прогнозовано призвело до зниження розкриття злочинів і відсутності координації дій силових органів. Нерозслідувані резонансні вбивства і грудневі події в Княжичах — яскравий тому доказ.

Замовчують “реформатори” і про те, що сьогодні на руках у населення дуже багато вогнепальної зброї (точну кількість не назве жоден експерт). У зв’язку з цим спостерігається вкрай небезпечна тенденція: часто-густо ми чуємо заяви провладних політиків і чиновників про необхідність легалізації зброї. Про наслідки такого кроку у владі навіть не замислюються.

Мовчать “реформатори” і про те, що фігурантами резонансних злочинів часто є представники добровольчих батальйонів із зони АТО, а також учасники націонал-радикальних угруповань. І це не дивно. Влада, яка впродовж декількох років потурала радикалам, мовчазно підтримуючи їх так звані патріотично мотивовані акції: підпали, погроми, напади на громадські організації і політиків, що мають альтернативну, відмінну від провладної, точку зору, — несе повну відповідальність за розгул радикалізму в країні.

Є ще одна причина зростання злочинності, про яку “реформатори” також намагаються не говорити. Погіршення криміногенної ситуації — це закономірний підсумок проведеної євроінтеграторами політики. Нерідко саме злидні і безвихідь штовхають громадян, які ще кілька років тому мали роботу і стабільні доходи, на порушення закону.

Але влада не має наміру ні говорити про причини зростання злочинності, ні тим більше аналізувати їх і вживати рішучих заходів. А тому з кожним днем ​​зростає ймовірність того, що Київ з культурної столиці остаточно перетвориться на столицю кримінальну", - написав В.Медведчук.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,463.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,901.51