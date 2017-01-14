В.Медведчук назвав справжні причини сплеску злочинності в Україні

“За даними Бюро громадських експертиз “Громекс”, Київ за кількістю злочинів посідає лідируючі позиції серед міст України. З січня по вересень 2016 року злочинність перевищила показники 2015 року майже на 50%, за цей період було зафіксовано 65 102 злочини, з яких нерозкритими залишилися практично 85%.

Причому кожен третій злочин, скоєний в Києві, відноситься до категорії тяжких та особливо тяжких. Столиця знаходиться на першому місці за кількістю вбивств, майже 44% з них залишаються нерозкритими.

З 2016-го у Києві різко зросла кількість крадіжок і пограбувань — практично в два рази в порівнянні з січнем — вереснем 2015 року (понад 90% злочинів так і не розкрито). Представники правоохоронних органів виявилися не в змозі забезпечити правопорядок і безпеку громадян. У новинних зведеннях безліч повідомлень про викрадення машин, викрадення і вбивства, пограбування, погроми і підпали.

Статистика просто-напросто розбиває в пух і прах всі твердження “реформаторів” про проведені перетвореннях, їх якості та ефективності.

Що цікаво, про справжні причини зростання злочинності представники правоохоронних органів вважають за краще не говорити. Вони мовчать про те, що сумнозвісний закон про люстрацію, в результаті якого були звільнені професіонали, які знають свою справу (за словами Деканоідзе, тільки в Києві звільнили 80% керівного складу правоохоронних органів), вихолостивши правоохоронну систему. Це цілком прогнозовано призвело до зниження розкриття злочинів і відсутності координації дій силових органів. Нерозслідувані резонансні вбивства і грудневі події в Княжичах — яскравий тому доказ.

Замовчують “реформатори” і про те, що сьогодні на руках у населення дуже багато вогнепальної зброї (точну кількість не назве жоден експерт). У зв’язку з цим спостерігається вкрай небезпечна тенденція: часто-густо ми чуємо заяви провладних політиків і чиновників про необхідність легалізації зброї. Про наслідки такого кроку у владі навіть не замислюються.

Мовчать “реформатори” і про те, що фігурантами резонансних злочинів часто є представники добровольчих батальйонів із зони АТО, а також учасники націонал-радикальних угруповань. І це не дивно. Влада, яка впродовж декількох років потурала радикалам, мовчазно підтримуючи їх так звані патріотично мотивовані акції: підпали, погроми, напади на громадські організації і політиків, що мають альтернативну, відмінну від провладної, точку зору, — несе повну відповідальність за розгул радикалізму в країні.

Є ще одна причина зростання злочинності, про яку “реформатори” також намагаються не говорити. Погіршення криміногенної ситуації — це закономірний підсумок проведеної євроінтеграторами політики. Нерідко саме злидні і безвихідь штовхають громадян, які ще кілька років тому мали роботу і стабільні доходи, на порушення закону.

Але влада не має наміру ні говорити про причини зростання злочинності, ні тим більше аналізувати їх і вживати рішучих заходів. А тому з кожним днем ​​зростає ймовірність того, що Київ з культурної столиці остаточно перетвориться на столицю кримінальну", - написав В.Медведчук.