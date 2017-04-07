В.Медведчук: боротьба з корупцією по-українськи — майстерність імітації
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Судячи з вкрай жорстких заяв Брюсселя і Вашингтона, Захід прозріває: боротьби з корупцією в Україні немає, а те, що подається під виглядом антикорупційних реформ, всього лише досить майстерна їх імітація. Таку думку висловив лідер Громадського руху "Український вибір - Право народу" Віктор Медведчук, передає УНН.
"Так, глава представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі назвав Україну “банкоматом” для корупціонерів і підкреслив, що саме корупція відлякує потенційних інвесторів. Ще більш категоричним був екс-прем’єр Великобританії Девід Кемерон: “Рівень корупції в Україні дійсно неприпустимий ... Це ракова пухлина, яка вбиває країну”, - підкреслив В.Медведчук.
Навіть в Парламентській асамблеї Ради Європи, де на адресу Києва неодноразово звучали більш ніж компліментарні заяви, нарешті визнали: помітних і конкретних результатів антикорупційної діяльності в Україні немає.
“Асамблея стурбована тим, що темп боротьби з корупцією занадто повільний і конкретні результати дуже обмежені”, — йдеться в січневій резолюції ПАРЄ по Україні. “Тривала відсутність помітного і конкретного прогресу в цій області ... може зменшити наслідки масштабної реформи органів влади і в кінцевому рахунку підірвати довіру суспільства до політичної і судової системи в цілому”, — підкреслюється в документі.
Про корупцію в Україні все частіше пишуть і західні ЗМІ — від німецької газети Die Welt до британської Independent і американської The Washington Times.
"За інформацією американського інтернет-видання PR NewsChannel, адміністрація Дональда Трампа і Конгрес США має намір розслідувати системну корупцію в українській владі. Конгресу належить розглянути питання про створення спеціального комітету з розслідування фінансових злочинів українського уряду, а адміністрації Трапма — скласти список корумпованих українських політиків, до яких можуть бути застосовані санкції. Незаконні схеми, “сірий” експорт, виведення коштів — такі звинувачення все частіше звучать на адресу представників єврореформаторской команди. “Радіо Польща” з посиланням на члена Європейського суду аудиторів Януша Войцеховського говорить про те, що через корупцію в Україні Брюссель має серйозні сумніви в ефективності використання Києвом коштів, що виділяються", - наголосив політик.
"Боротьба з корупцією в Україні перетворилася на фарс. Те, що це всього лише імітація діяльності, в самій країні очевидно практично всім: згідно з дослідженням Центру Разумкова, менше 1% українців вважає антикорупційну реформу успішною. “Майданні лідери” не тільки не виконали своїх обіцянок, а й повністю дискредитували себе в очах українців та світової спільноти", - резюмував В.Медведчук.