Медведчук: борьба с коррупцией по-украински - мастерство имитации

“Так, глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли назвал Украину “банкоматом” для коррупционеров и подчеркнул, что именно коррупция отпугивает потенциальных инвесторов. Еще более категоричен был экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон: “Уровень коррупции в Украине действительно недопустимый... Это раковая опухоль, которая убивает страну”, — подчеркнул В.Медведчук.

Даже в Парламентской ассамблее Совета Европы, где в адрес Киева неоднократно звучали более чем комплиментарные заявления, наконец-то признали: заметных и конкретных результатов антикоррупционной деятельности в Украине нет.

“Ассамблея обеспокоена тем, что темп борьбы с коррупцией слишком медленный и конкретные результаты очень ограничены”, ― говорится в январской резолюции ПАСЕ по Украине. “Длительное отсутствие заметного и конкретного прогресса в этой области... может уменьшить последствия масштабной реформы органов власти и в конечном счете подорвать доверие общества к политической и судебной системе в целом”, ― подчеркивается в документе.

О коррупции в Украине все чаще пишут и западные СМИ ― от немецкой газеты Die Welt до британской Independent и американской The Washington Times.

“По информации американского интернет-издания PR NewsChannel, администрация Дональда Трампа и Конгресс США намерены расследовать системную коррупцию в украинской власти. Конгрессу предстоит рассмотреть вопрос о создании специального комитета по расследованию финансовых преступлений украинского правительства, а администрации Трапма ― составить список коррумпированных украинских политиков, к которым могут быть применены санкции. Незаконные схемы, „серый“ экспорт, выведение средств ― такие обвинения все чаще звучат в адрес представителей еврореформаторской команды. „Радио Польша“ со ссылкой на члена Европейского суда аудиторов Януша Войцеховского говорит о том, что из-за коррупции в Украине Брюссель имеет серьезные сомнения в эффективности использования Киевом выделяемых средств”, — подчеркнул политик.

“Борьба с коррупцией в Украине превратилась в фарс. То, что это всего лишь имитация деятельности, в самой стране очевидно практически всем: согласно исследованию Центра Разумкова, менее 1% украинцев считает антикоррупционную реформу успешной. „Майданные лидеры“ не только не выполнили своих обещаний, но и полностью дискредитировали себя в глазах украинцев и мирового сообщества”, — резюмировал В.Медведчук.