В Маріуполі відбувся замах на гауляйтера іващенка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. В Маріуполі відбувся замах на гауляйтера костянина іващенка, повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.
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"На жаль, поки не дуже вдало. Але, це лише початок", - написав він.
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Замах підтвердив і нардеп Олексій Гончаренко: "Маріуполь. За попередніми даними, колаборант костянтин іващенко сьогодні пережив замах. На жаль, пережив: вибухівка спрацювала завчасно".
Проросійські Телеграм-канали тим часом пишуть, що вибуховий пристрій було закладено на в'їзді до зоопарку та спрацював у момент під'їзду "мера".