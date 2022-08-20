В Мариуполе произошло покушение на гауляйтера иващенко

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"К сожалению, пока не очень удачно. Но это только начало", - написал он.

Детали

Покушение подтвердил и нардеп Алексей Гончаренко: "Мариуполь. По предварительным данным, коллаборант константин иващенко сегодня пережил покушение. К сожалению, пережил: взрывчатка сработала раньше времени".

Пророссийские Телеграмм-каналы пишут, что взрывное устройство было заложено на въезде в зоопарк и сработало в момент подъезда "мэра".