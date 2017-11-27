У Маріуполі відбулася прем'єра "Кіборгів"

Фільм про захисників Донецького аеропорту представляли режисер фільму Ахтем Сеітаблаєв, продюсер Іванна Діабіура (Ivanna Diadiura) та виконавець однієї з головних ролей Роман Ясиновський (Roman Yasinovskyi).

Повідомили, що наступні прем’єри фільму відбудуться у Запоріжжі (27.11), Дніпрі (28.11), Львові (30.11), Тернополі (1.12), Івано-Франківську (2.12), Чернігові (3.12), Києві (6-7.12), Харкові (8.12) та Одесі (9.12).

Нагадаємо, вийшов офіційний трейлер фільму "Кіборги".