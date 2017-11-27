В Мариуполе состоялась премьера "Киборгов"

Фильм о защитниках Донецкого аэропорта представляли режиссер фильма Ахтем Сеитаблаев, продюсер Иванна Диабиура (Ivanna Diadiura) и исполнитель одной из главных ролей Роман Ясиновский (Roman Yasinovskyi).

Сообщили, что следующие премьеры фильма пройдут в Запорожье (27.11), Днепре (28.11), Львове (30.11), Тернополе (1.12), Ивано-Франковске (2.12), Чернигове (3.12), Киеве (6-7.12), Харькове (8.12) и Одессе (9.12).

Напомним, вышел официальный трейлер фильма "Киборги".