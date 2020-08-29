В Маріуполі оголосили про створення хокейного клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. В рамках сесії міської ради Маріуполя, депутати підтримали рішення про створення в місті хокейного клубу "Маріуполь", повідомляє УНН з посиланням на сайт Міської ради Маріуполя.
Підписано спеціальний меморандум про співпрацю між муніципалітетом і Фондом одного з бізнесменів. Сказано, що в Лівобережному районі вже на завершальній стадії знаходиться будівництво Льодової арени.
Перспективою популяризації даного спорту в регіоні стане власний хокейний клуб. Міський голова Вадим Бойченко висловив надію на те, що коли-небудь ХК "Маріуполь" стане володарем чемпіонського титулу.
Міський голова Бойченко назвав будівництво льодової арени в Маріуполі унікальним для міста прикладом партнерства приватного бізнесу і муніципалітету.
Додамо також, маріупольські діти зможуть освоювати зимові види спорту - хокей і фігурне катання. Відвідувати секції зможуть близько 500 юних маріупольців. Також в місті відкриється близько 100 додаткових вакансій.