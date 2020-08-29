В Мариуполе объявили о создании хоккейного клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В рамках сессии городского совета Мариуполя, депутаты поддержали решение о создании в городе хоккейного клуба "Мариуполь", сообщает УНН со ссылкой на сайт Городского совета Мариуполя.
Подписан специальный меморандум о сотрудничестве между муниципалитетом и Фондом одного из бизнесменов. Сказано, что в Левобережном районе уже на завершающей стадии находится строительство Ледовой арены.
Перспективой популяризации данного спорта в регионе станет собственный хоккейный клуб. Мэр Вадим Бойченко выразил надежду на то, что когда-нибудь ХК "Мариуполь" станет обладателем чемпионского титула.
Мэр Бойченко назвал строительство ледовой арены в Мариуполе уникальным для города примером партнерства частного бизнеса и муниципалитета.
Добавим также, мариупольские дети смогут осваивать зимние виды спорта - хоккей и фигурное катание. Посещать секции смогут около 500 юных мариупольцев. Также в городе откроется около 100 дополнительных вакансий.