Активісти вимагали дочасних виборів в парламент Македонії

Активісти пікетували офіс провладної партії "ВМРО-ДПМНЕ" ("Внутрішньо македонська революційна організація - демократична партія за македонську національну єдність", вимагаючи дострокових виборів в парламент. Подібну акцію було проведе і під стінами парламенту.

Зазначають, що причиною протестів є залучення албанських партій до формування урядової коаліції. Владна партія «ВМРО-ДПМНЕ» упродовж кількох тижнів успішно перешкоджає коаліції у формуванні нового уряду і обранні спікера парламенту.

Нагадаємо, що речниця Єврокомісії М.Коціянчич 10 квітня заявила, що новий уряд Македонія має формуватись на основі наявної парламентської більшості.