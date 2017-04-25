Активісти вимагали дочасних виборів в парламент Македонії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. В македонській столиці Скоп'є пройшли акції протесту з вимогою дочасних виборів в парламент, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Активісти пікетували офіс провладної партії "ВМРО-ДПМНЕ" ("Внутрішньо македонська революційна організація - демократична партія за македонську національну єдність", вимагаючи дострокових виборів в парламент. Подібну акцію було проведе і під стінами парламенту.
Зазначають, що причиною протестів є залучення албанських партій до формування урядової коаліції. Владна партія «ВМРО-ДПМНЕ» упродовж кількох тижнів успішно перешкоджає коаліції у формуванні нового уряду і обранні спікера парламенту.
Нагадаємо, що речниця Єврокомісії М.Коціянчич 10 квітня заявила, що новий уряд Македонія має формуватись на основі наявної парламентської більшості.