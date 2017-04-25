Активисты требовали досрочных выборов в парламент Македонии

Активисты пикетировали офис правящей партии "ВМРО-ДПМНЕ" ("Внутренне македонская революционная организация - демократическая партия за македонское национальное единство"), требуя досрочных выборов в парламент. Подобную акцию было проведет и под стенами парламента.

Причина протестов - привлечение албанских партий к формированию правительственной коалиции. Правящая партия «ВМРО-ДПМНЕ» на протяжении нескольких недель успешно препятствует коалиции в формировании нового правительства и избрании спикера парламента.

Напомним, что пресс-секретарь Еврокомиссии М.Коциянчич 10 апреля заявила, что новое правительство Македония должна формироваться на основе имеющейся парламентского большинства.