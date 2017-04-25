Активисты требовали досрочных выборов в парламент Македонии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37549 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101417 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154593 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115650 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116061 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112286 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104098 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107015 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103519 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153122 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Активисты требовали досрочных выборов в парламент Македонии

Активисты требовали досрочных выборов в парламент Македонии

Киев  •  УНН

 • 9114 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В македонской столице Скопье прошли акции протеста с требованием досрочных выборов в парламент, передает УНН, со ссылкой на Радио Свобода .

 

Активисты пикетировали офис правящей партии "ВМРО-ДПМНЕ" ("Внутренне македонская революционная организация - демократическая партия за македонское национальное единство"), требуя досрочных выборов в парламент. Подобную акцию было проведет и под стенами парламента.

Причина протестов - привлечение албанских партий к формированию правительственной коалиции. Правящая партия «ВМРО-ДПМНЕ» на протяжении нескольких недель успешно препятствует коалиции в формировании нового правительства и избрании спикера парламента.

Напомним, что пресс-секретарь Еврокомиссии М.Коциянчич 10 апреля заявила, что новое правительство Македония должна формироваться на основе имеющейся парламентского большинства.

 

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