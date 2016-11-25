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В.Лутковська звернулася до Прем'єра щодо надання прав окремим категоріям громадян отримувати субсидії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська внесла Прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману подання щодо забезпечення прав окремих категорій населення на отримання житлової субсидії . Про це УНН повідомили у прес-службі Омбудсмена України.

В.Лутковська звернулася до Прем'єра щодо надання прав окремим категоріям громадян отримувати субсидії

У відомстві уточнили, що до Уповноваженого ВРУ з прав людини надходять непоодинокі звернення громадян щодо порушення їхніх прав на отримання житлової субсидії у зв’язку із внесенням постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 №319 змін до пункту 12 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Так, відповідно до внесених змін, осіб, які отримують допомогу з догляду за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80-річного віку, а також компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги, виключено із переліку осіб, до доходу яких враховуються фактичні розміри соціальних виплат, а під час розрахунку їх субсидії застосовується місячний дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді.

За даними відомства, Уповноважений зверталася з цього приводу до Мінсоцполітики України , однак звернення залишилося без належного реагування міністерства.

За даними моніторингу, постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 №635 внесено зміни до пункту 12 Положення №848, які надають можливість розраховувати субсидію зазначеній категорії громадян, виходячи з їх місячного доходу, встановленого на рівні одного прожиткового мінімуму, передбаченого для працездатних осіб. Однак ці зміни не вирішують повною мірою проблему, а тому вона потребує якнайшвидшого врегулювання з метою зняття соціальної напруги серед зазначеної категорії соціально незахищених осіб.

У зв’язку з цим, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини внесено подання Прем’єр-міністрові України з пропозицією вжити заходів з метою забезпечення права осіб, які отримують допомогу по догляду за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80-річного віку, та компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги, на отримання субсидії у належному розмірі шляхом внесення відповідних змін до пункту 12 Положення №848 щодо розрахунку субсидії з урахуванням фактичного розміру отриманої допомоги/компенсації.

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