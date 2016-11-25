В.Лутковская обратилась к Премьеру относительно предоставления прав отдельным категориям граждан получать субсидии

В ведомстве уточнили, что к Уполномоченному ВРУ по правам человека поступают отдельные обращения граждан о нарушении их прав на получение жилищной субсидии в связи с внесением постановлением Кабинета Министров Украины от 27.04.2016 г. №319 изменений в пункт 12 Положения о порядке назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Так, согласно внесенным изменениям, лиц, получающих пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, а также компенсацию физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги, исключили из перечня лиц, в доходе которых учитываются фактические размеры социальных выплат, а при расчете их субсидии применяется месячный доход на уровне двух размеров прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц в соответствующем периоде.

По данным ведомства, Уполномоченный обращался по этому поводу в Минсоцполитики Украины, однако обращение осталось без надлежащего реагирования Министерства.

По данным мониторинга, постановлением Кабинета министров Украины от 08.09.2016 г. №635 внесены изменения в пункт 12 Положения №848, которые предоставляют возможность рассчитывать субсидию указанной категории граждан, исходя из их месячного дохода, установленного на уровне одного прожиточного минимума, предусмотренного для трудоспособных лиц. Однако эти изменения не решают в полной мере проблему, а потому она требует скорейшего урегулирования с целью снятия социального напряжения среди указанной категории социально незащищенных лиц.

В связи с этим, Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека внес представление Премьер-министру Украины с предложением принять меры с целью обеспечения права лиц, получающих пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста и компенсацию физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги, на получение субсидии в надлежащем размере путем внесения соответствующих изменений в пункт 12 Положения №848 по расчету субсидии с учетом фактического размера полученной помощи/компенсации.