В.Лутковська попросила перевести С.Клиха ближче до кордону з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Уповноважений Ради з прав людини Валерія Лутковська попросила свою російськоу колегу Тетяну Москалькову розглянути можливість переведення засудженого в Росії українця Станіслава Клиха в установу, яка буде розташована якнайближче до кордону з Україною. Про це повідомляє прес-служба українського омбудсмена, передає УНН.
“Валерія Лутковська звернулася до своєї російської колеги в інтересах Станіслава Клиха. Як відомо, йому винесено вирок, і наразі він очікує етапування до установи виконання покарань. Валерія Лутковська просила розглянути можливість направлення Станіслава Клиха до установи, яка розташована якомога ближче до кордону з Україною, щоб родичі могли відвідувати його”, — йдеться в повідомленні прес-служби.
Наголошується, що Т.Москалькова пообіцяла докласти всіх можливих зусиль для реалізації прохань українського Омбудсмана.
Як повідомляв УНН, Верховний суд Чеченської Республіки РФ присудив М.Карпюку — 22,5 року, С.Клиху — 20 років позбавлення волі.
Нагадаємо, українські політв’язні Станіслав Клих та Микола Карпюк за версією російського слідства брали участь у Першій Чеченській війні проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.