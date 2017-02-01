В.Лутковська: офіс омбудсмена цілодобово контролює ситуацію в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. В зв’язку із останніми подіями в Авдіївці, офіс омбудсмена цілодобово контролює ситуацію в регіоні.Про це заявила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська під час інтернет-конференції, передає кореспондент УНН.
"В зв’язку із останніми подіями (в Авдіївці - ред.) наші дії спрямовані в декількох напрямках: по-перше, регіональний координатор Уповноваженого моніторить ситуацію на місці, інформуючи мене про останні події і проблеми, по-друге, збільшена увага до військових госпіталів в Харкові та Дніпропетровську, до яких вже завітали регіональні представники та надали інформацію в центр, чи потрібна допомога там", - розповіла омбудсмен.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. У місті проблеми з теплопостачанням, водопостачанням.
Голова Донецької ВЦА П.Жебрівський повідомив, що станом на ранок 1 лютого, вода у місті є, у будинках є газ.
До Авдіївки відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.
Російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці, ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі.
Станом на 12:00 середи отримано дозвіл на розмінування території, де розташовані лінії електропередачі, для проведення відновлення електропостачання в Авдіївці.
Засідання контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочалося у Мінську.