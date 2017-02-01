В.Лутковская: офис омбудсмена круглосуточно контролирует ситуацию в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В связи с последними событиями в Авдеевке, офис омбудсмена круглосуточно контролирует ситуацию в регионе. Про этом заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская во время интернет-конференции, передает корреспондент УНН.
"В связи с последними событиями (в Авдеевке - ред.) наши действия направлены в нескольких направлениях: во-первых, региональный координатор Уполномоченного мониторит ситуацию на месте, информируя меня о последних событиях и проблемах, во-вторых, увеличено внимание к военным госпиталям в Харькове и Днепре, которые уже посетили региональные представители и предоставили информацию в центр, нужна ли помощь там", - рассказала омбудсмен.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение. В городе проблемы с теплоснабжением, водоснабжением.
Глава Донецкой ВГА П.Жебривский сообщил, что по состоянию на утро 1 февраля, вода в городе есть, в домах есть газ.
В Авдеевку отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобритани, Канаду, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание совета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все военные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке, ремонтные бригады уже вышли на место разрыва линии электропередачи.
По состоянию на 12:00 среды получено разрешение на разминирование территории, где расположены линии электропередачи, для проведения восстановления электроснабжения в Авдеевке.
Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе началось в Минске.