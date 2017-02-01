В.Лутковська: обмін і передача політв'язнів у РФ перебуває в політичній сфері

"Відразу зазначу, що щодо передачі або обміну українських політичних в'язнів, які сьогодні утримуються в Російській Федерації, я говорити не можу, оскільки питання знаходиться в політичній сфері і поза моєю компетенцією", - сказала вона.

Нагадаємо, Омбудсмен України сподівається найближчим часом відвідати українських політв’язнів у РФ.