В.Лутковська: обмін і передача політв'язнів у РФ перебуває в політичній сфері
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Питання обміну і передачі українських політв'язнів, які утримуються у РФ, перебуває в політичній сфері і поза компетенцією Омбудсмена. Про це заявила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська під час інтернет-конференції, передає УНН.
"Відразу зазначу, що щодо передачі або обміну українських політичних в'язнів, які сьогодні утримуються в Російській Федерації, я говорити не можу, оскільки питання знаходиться в політичній сфері і поза моєю компетенцією", - сказала вона.
Нагадаємо, Омбудсмен України сподівається найближчим часом відвідати українських політв’язнів у РФ.