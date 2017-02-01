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В.Лутковська: обмін і передача політв'язнів у РФ перебуває в політичній сфері

Київ • УНН

 • 10344 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Питання обміну і передачі українських політв'язнів, які утримуються у РФ, перебуває в політичній сфері і поза компетенцією Омбудсмена. Про це заявила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська під час інтернет-конференції, передає УНН.

"Відразу зазначу, що щодо передачі або обміну українських політичних в'язнів, які сьогодні утримуються в Російській Федерації, я говорити не можу, оскільки питання знаходиться в політичній сфері і поза моєю компетенцією", - сказала вона.

Нагадаємо, Омбудсмен України сподівається найближчим часом відвідати українських політв’язнів у РФ.

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