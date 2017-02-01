В.Лутковская: обмен и передача политзаключенных в РФ находится в политической сфере

"Сразу отмечу, что о передаче или обмене украинских политических заключенных, которые сегодня содержатся в Российской Федерации, я говорить не могу, поскольку вопрос находится в политической сфере и вне моей компетенции", - сказала она.

Напомним, Омбудсмен Украины надеется в ближайшее время посетить украинских политзаключенных в РФ.