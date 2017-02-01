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В.Лутковская: обмен и передача политзаключенных в РФ находится в политической сфере

В.Лутковская: обмен и передача политзаключенных в РФ находится в политической сфере

Киев • УНН

 • 10344 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Вопрос обмена и передачи украинских политзаключенных, содержащихся в РФ, находится в политической сфере и вне компетенции Омбудсмена. Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская во время интернет-конференции, передает УНН.

"Сразу отмечу, что о передаче или обмене украинских политических заключенных, которые сегодня содержатся в Российской Федерации, я говорить не могу, поскольку вопрос находится в политической сфере и вне моей компетенции", - сказала она.

Напомним, Омбудсмен Украины надеется в ближайшее время посетить украинских политзаключенных в РФ.

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