В.Лутковська: МОЗ не вживає належних заходів у сфері охорони здоров’я

“Здійснюючи моніторинг у сфері медицини, можу зазначити, що ситуація щодо забезпечення вакциною, ліками, препаратами для проведення необхідних обстежень, коригування лікування хворих тощо за останні роки значно погіршилась. Водночас, Міністерство охорони здоров’я України, яке є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, не вживає належних заходів. Як приклад, можу навести ситуацію щодо закупівлі лікарських засобів та медичних виробів для забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання”, — йдеться у зверненні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Так, В.Лутковська зазначила, що номенклатури лікарських засобів, що закуповуватимуться на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру за державні кошти у 2016 році, було затверджено Міністерством лише у травні. Водночас, станом на вересень 2016 року відбувався тільки збір заявок щодо закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за державні кошти із структурних підрозділів охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій та закладів охорони здоров’я, підпорядкованих МОЗ України. При цьому, орієнтовний початок проведення процедури закупівлі лікарських засобів та медичних виробів для громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, запланований на листопад 2016 року.

У відомстві також зазначили, що не краща ситуація склалася і з забезпеченням кохлеарними імплантами та звуковими компресорами дітей, які не чують від народження або втратили слух у ранньому віці. За статистичними даними, у черзі наразі перебуває понад 270 дітей на отримання системи кохлеарної імплантації та понад 100 дітей потребують заміни звукового процесору. Проте в держбюджеті йде щорічне зменшення фінансування на такі цілі (2010 рік — 42 400 тис. грн, 2016 рік — 4 000 тис. грн).

Відсутність необхідного фінансування не дає можливості враховувати оптимальний вік для проведення кохлеарної імплантації, а дороговартісність — не дозволяє батькам самостійно придбати імплант. При цьому, гострою також залишається проблема вакцинації дітей.

“Мої неодноразові звернення до Міністерства охорони здоров’я України не отримують належного реагування з боку керівництва Міністерства, і як наслідок, — хворі не отримують необхідного лікування. Тому вже не вперше звертаюся до Вас як керівника Уряду невідкладно втрутитись у ситуацію з метою захисту права громадян на охорону здоров’я та медичну допомогу”, — йдеться у зверненні Уповноваженого з прав людини.