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В.Лутковская: Минздрав не принимает надлежащих мер в сфере здравоохранения

Киев • УНН

 • 8315 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Омбудсмен Украины Валерия Лутковская обратилась к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману относительно ненадлежащего обеспечения права человека на охрану жизни и здоровья, в частности, из-за того, что Министерство здравоохранения Украины не принимает надлежащие меры в решении данного вопроса. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Омбудсмена Украины.

В.Лутковская: Минздрав не принимает надлежащих мер в сфере здравоохранения

"Осуществляя мониторинг в сфере медицины, могу отметить, что ситуация с обеспечением вакциной, лекарствами, препаратами для проведения необходимых обследований, корректировки лечения больных и т.д. за последние годы значительно ухудшилась. В то же время, Министерство здравоохранения Украины, которое является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, не принимает меры. В качестве примера, могу привести ситуацию с закупкой лекарственных средств и медицинских изделий для обеспечения больных редкими (орфанными) заболеваниями", - говорится в обращении Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Так, В.Лутковская отметила, что номенклатуры лекарственных средств, которые будут закупаться на выполнение государственных целевых программ и комплексных мероприятий программного характера за государственные средства в 2016 году, были утвердждены Министерством только в мае. В то же время, по состоянию на сентябрь 2016 г. происходил только сбор заявок на закупку лекарственных средств и медицинских изделий за государственные средства от структурных подразделений здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций и учреждений здравоохранения, подчиненных Минздраву Украины. При этом, ориентировочное начало проведения процедуры закупки лекарственных средств и медицинских изделий для граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, запланировали на ноябрь 2016 года.

В ведомстве также отметили, что не лучше ситуация сложилась и с обеспечением кохлеарных имплантов и звуковыми компрессорами детей, которые не слышат от рождения или потеряли слух в раннем возрасте. По статистическим данным, в очереди сейчас находится более 270 детей на получение системы кохлеарной имплантации и более 100 детей нуждаются в замене звукового процессора. Однако в госбюджете идет ежегодное уменьшение финансирования на эти цели (2010 год - 42 400 тыс. грн, 2016 год - 4 тыс. тыс. грн).

Отсутствие необходимого финансирования не позволяет учитывать оптимальный возраст для проведения кохлеарной имплантации, а дороговизна - не позволяет родителям самостоятельно приобрести имплант. При этом, острой также остается проблема вакцинации детей.

"Мои неоднократные обращения в Министерство здравоохранения Украины не получают надлежащего реагирования со стороны руководства Министерства, и как следствие, - больные не получают необходимого лечения. Поэтому уже не первый раз обращаюсь к Вам как руководителю Правительства безотлагательно вмешаться в ситуацию с целью защиты права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь", - говорится в обращении Уполномоченного по правам человека.

Украинские Национальные Новости

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