В лучшем отеле Харькова снова встретятся два президента

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. 13 грудня з робочим візитом до Харкова прибув Президент Польщі Анджей Дуда. Глава польської держави зупиниться в місцевому готелі Premier Palace Hotel Kharkiv 5 * Олександра Ярославського, де відбудеться офіційна зустріч на вищому рівні з Президентом України Петром Порошенко, передає УНН.

Як повідомлялося раніше, зустріч присвячена питанням безпеки, а також пов'язана з бажанням Президента Польщі віддати данину пам'яті польським солдатам, загиблим від рук НКВД.

"Цей візит має кілька аспектів. Одним з них є моє особисте бажання відвідати могили поляків в Харкові. Це дуже важливе питання для мене особисто, а також в якості президента. Другий пункт пов'язаний з тим, що трохи більше ніж за два місяці, на засіданні 17 січня, ми будемо працювати в Раді Безпеки ООН, де будемо розглядати питання України, і цей візит дозволить подивитися на те, яка ситуація в Донецькій і Луганській областях ", - сказав раніше Анджей Дуда.

Нагадаємо, 9 червня 2017 року, Петро Порошенко зустрічався в Premier Palace Hotel Kharkiv 5 * з Президентом Литви Далею Грібаускайте. А 13 жовтня 2017 року, тут приймали польську делегацію на чолі з Маршалом Сенату Республіки Станіславом Карчевський.

В рамках програми візиту глав держав в Харкові також відбудеться робоча зустріч зі спостерігачами місії ОБСЄ і представниками Програми розвитку ООН, в ході якої будуть обговорюватися актуальні питання політики безпеки в контексті ситуації на Сході України.

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