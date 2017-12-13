В лучшем отеле Харькова снова встретятся два президента

Как сообщалось ранее, встреча посвящена вопросам безопасности, а также связана с желанием Президента Польши отдать дань память польским солдатам, погибшим от рук НКВД.

"Этот визит имеет несколько аспектов. Одним из них является мое личное желание посетить могилы поляков в Харькове. Это очень важный вопрос для меня лично, а также в качестве президента. Второй пункт связан с тем, что чуть более чем за два месяца, на заседании 17 января, мы будем работать в Совете Безопасности ООН, где будем рассматривать вопрос Украины, и этот визит позволит посмотреть на то, какова ситуация в Донецкой и Луганской областях", - сказал ранее Анджей Дуда.

Напомним, 9 июня 2017 года, Петр Порошенко встречался в Premier Palace Hotel Kharkiv 5* с Президентом Литвы Далей Грибаускайте. А 13 октября 2017 года, здесь принимали польскую делегацию во главе с Маршалом Сената Республики Станиславом Карчевским.

В рамках программы визита глав государств в Харькове также состоится рабочая встреча с наблюдателями миссии ОБСЕ и представителями Программы развития ООН, в ходе которой будут обсуждаться актуальные вопросы политики безопасности в контексте ситуации на Востоке Украины.