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В лотерею “Мегалот” зірвано 5,5 млн грн

В лотерею “Мегалот” зірвано 5,5 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Щасливчик витратив на лотерейну ставку всього 50 грн і став новим мультимільйонером України, повідомляє УНН з посиланням на сайт оператора державних лотерей “М.С.Л.”.

Виграшна ставка була зроблена 27 жовтня у місті Львів на фірмовому столі "М.С.Л." за адресою:
вул. Богдана Хмельницького, 225.

Вигравши шалені кошти у розмірі 5,5 млн грн, переможець має право стати учасником VIP-програми "Два дні з життя мільйонера".

Нагадаємо, 18 лютого в лотерею “Мегалот” було зірвано Мегаприз - 6 150 000 грн. Переможцем став житель Дніпра Євген Зеленський. Цікаво, що загальна сума виграшу пана Зеленського була трохи більшою та склала 6 179 943 гривень, адже виграла не одна, а кілька його ставок.

Про те, як переможець провів свої два дні з життя мільйонера, дивіться у сюжеті:

Українські Національні Новини

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