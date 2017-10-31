В лотерею "Мегалот" сорвано 5,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Счастливчик потратил на лотерейную ставку всего 50 грн и стал новым мультимиллионером Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт оператора государственных лотерей "М.С.Л.".
Выигрышная ставка была сделана 27 октября в городе Львов на фирменном столе "М.С.Л." по адресу:
ул. Богдана Хмельницкого, 225.
Выиграв огромные средства в размере 5,5 млн грн, победитель имеет право стать участником VIP-программы "Два дня из жизни миллионера".
Напомним, 18 февраля в лотерею "Мегалот" были сорваны Мегаприз - 6 150 000 грн. Победителем стал житель Днепра Евгений Зеленский. Интересно, что общая сумма выигрыша господина Зеленского была немного больше и составила 6 179 943 гривен, ведь выиграла не одна, а несколько его ставок.
О том, как победитель провел свои два дня из жизни миллионера, смотрите в сюжете: