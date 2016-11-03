В.Ломаченко увійшов до топ-10 боксерів світу в незалежності від вагової категорії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко зайняв сьоме місце в топ-10 рейтингу найкращих боксерів світу у незалежності від вагових категорій за версією авторитетного журналу "The Ring", передає УНН.
Повністю десятка найкращих боксерів виглядає наступним чином:
1 - Роман Гонсалес (Нікарагуа);
2 - Сергій Ковальов (Росія);
3 - Геннадій Головкін (Казахстан);
4 - Андре Уорд (США);
5 - Терренс Кроуфорд (США);
6 - Гільєрмо Рігондо (Куба);
7 - Василь Ломаченко (Україна);
8 - Канело Альварес (Мексика);
9 - Шінсуке Яманака (Японія);
10 - Карл Фремптон (Великобританія).
Нагадаємо, що 28-річний українець наступний раз боксуватиме 26-го листопада проти Ніколаса Уолтерса.