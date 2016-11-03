В.Ломаченко увійшов до топ-10 боксерів світу в незалежності від вагової категорії

ukru
Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив
06:00 • 3948 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 29878 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 59977 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 74287 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 143913 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 205982 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193093 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212955 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197327 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152886 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.7 м/с
80 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів

2 квітня, 20:28 • 12855 перегляди

Трамп ввів нові мита для окремих країн: повний список

2 квітня, 20:46 • 7964 перегляди

Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

2 квітня, 22:12 • 5274 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 5950 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 4936 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 3954 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 487066 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 321858 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 383711 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 495919 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 125965 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 185428 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128080 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 162723 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 185945 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

В.Ломаченко увійшов до топ-10 боксерів світу в незалежності від вагової категорії

В.Ломаченко увійшов до топ-10 боксерів світу в незалежності від вагової категорії

Київ • УНН

 • 8442 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко зайняв сьоме місце в топ-10 рейтингу найкращих боксерів світу у незалежності від вагових категорій за версією авторитетного журналу "The Ring", передає УНН.

Повністю десятка найкращих боксерів виглядає наступним чином:

1 - Роман Гонсалес (Нікарагуа);

2 - Сергій Ковальов (Росія);

3 - Геннадій Головкін (Казахстан);

4 - Андре Уорд (США);

5 - Терренс Кроуфорд (США);

6 - Гільєрмо Рігондо (Куба);

7 - Василь Ломаченко (Україна);

8 - Канело Альварес (Мексика);

9 - Шінсуке Яманака (Японія);

10 - Карл Фремптон (Великобританія).

Нагадаємо, що 28-річний українець наступний раз боксуватиме 26-го листопада проти Ніколаса Уолтерса.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$83,352.70
Золото
$3,154.30
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$39.75
Ethereum
$1,821.72