В.Ломаченко вошел в топ-10 боксеров мира вне зависимости от весовой категории
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко занял седьмое место в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира в независимости от весовых категорий по версии авторитетного журнала "The Ring", передает УНН.
Полностью десятка лучших боксеров выглядит следующим образом:
1 - Роман Гонсалес (Никарагуа)
2 - Сергей Ковалев (Россия);
3 - Геннадий Головкин (Казахстан)
4 - Андре Уорд (США);
5 - Терренс Кроуфорд (США);
6 - Гильермо Ригондо (Куба)
7 - Василий Ломаченко (Украина)
8 - Канело Альварес (Мексика)
9 - Шинсуке Яманака (Япония)
10 - Карл Фремптон (Великобритания).
Напомним, что 28-летний украинец следующий раз будет боксировать 26 ноября против Николаса Уолтерса.