В.Ломаченко вошел в топ-10 боксеров мира вне зависимости от весовой категории

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко занял седьмое место в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира в независимости от весовых категорий по версии авторитетного журнала "The Ring", передает УНН.