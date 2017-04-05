В льодах біля узбережжя Канади застряг пором з 209 пасажирами
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Пасажирський пором з 209 людьми на кілька годин виявився укладеними в льодах недалеко від канадського острова Кейп-Бретон, передає УНН з посиланням на CBC.
Пором Highlanders у вівторок вдень вийшов з Північного Сіднея і через деякий час опинився заблокованим у льодах.
Варто зазначити, що окрім пасажирів, на борту судна знаходилися 85 вантажівок і 65 автомобілів.
На допомогу парому був викликаний криголам берегової охорони Канади. За словами представника компанії-перевізника Marine Atlantic Даррелл Мерсер, пором зміг звільнитися від крижаного полону лише в 20.00 за місцевим часом.