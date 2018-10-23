В листопаді в Києві відбудеться засідання Платформи дій НАТО-Україна
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Голова Бюро національної безпеки Польщі (BBN) сьогодні зустрінеться з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним для обговорення гібридних загроз, а зустріч Платформи дій НАТО-Україна відбудеться на початку листопада в Києві. Про це йдеться в заяві прес-служби BBN, передає УНН.
"Голова Бюро національної безпеки Польщі зустрінеться сьогодні з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Це буде друга зустріч двох міністрів у цьому місяці, присвячена гібридній загрозі",- сказано в повідомленні.
Як зазначили в BBN, у 2017 році Бюро національної безпеки і Міністерство закордонних справ започаткували діяльність Платформи дій НАТО-Україна для протидії гібридних загроз, визначених на саміті НАТО у Варшаві.
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"Наступна зустріч Платформи відбудеться на початку листопада в Києві", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, діяльність Платформи дій Україна-НАТО щодо гібридних загроз було відкрито на початку липня минулого року в Києві.