В листопаді в Києві відбудеться засідання Платформи дій НАТО-Україна

"Голова Бюро національної безпеки Польщі зустрінеться сьогодні з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Це буде друга зустріч двох міністрів у цьому місяці, присвячена гібридній загрозі",- сказано в повідомленні.



Як зазначили в BBN, у 2017 році Бюро національної безпеки і Міністерство закордонних справ започаткували діяльність Платформи дій НАТО-Україна для протидії гібридних загроз, визначених на саміті НАТО у Варшаві.



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"Наступна зустріч Платформи відбудеться на початку листопада в Києві", - йдеться в повідомленні.



Як повідомляв УНН, діяльність Платформи дій Україна-НАТО щодо гібридних загроз було відкрито на початку липня минулого року в Києві.