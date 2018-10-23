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8 марта, 10:25 • 122110 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 161428 просмотра

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В ноябре в Киеве состоится заседание Платформы действий НАТО-Украина

В ноябре в Киеве состоится заседание Платформы действий НАТО-Украина

Киев  •  УНН

 • 9965 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) сегодня встретится с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным для обсуждения гибридных угроз, а встреча Платформы действий НАТО-Украина состоится в начале ноября в Киеве. Об этом говорится в заявлении пресс-службы BBN, передает УНН.

"Председатель Бюро национальной безопасности Польши встретится сегодня с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Это будет вторая встреча двух министров в этом месяце, посвященная гибридной угрозе", - говорится в сообщении.

Как отметили в BBN, в 2017 году Бюро национальной безопасности и Министерство иностранных дел начали деятельность Платформы действий НАТО-Украина для противодействия гибридным угрозам, определенных на саммите в Варшаве.

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"Следующая встреча Платформы состоится в начале ноября в Киеве", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, деятельность Платформы действий Украина-НАТО по гибридным угрозам было открыто в начале июля прошлого года в Киеве.

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