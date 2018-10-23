В ноябре в Киеве состоится заседание Платформы действий НАТО-Украина

"Председатель Бюро национальной безопасности Польши встретится сегодня с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Это будет вторая встреча двух министров в этом месяце, посвященная гибридной угрозе", - говорится в сообщении.



Как отметили в BBN, в 2017 году Бюро национальной безопасности и Министерство иностранных дел начали деятельность Платформы действий НАТО-Украина для противодействия гибридным угрозам, определенных на саммите в Варшаве.



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"Следующая встреча Платформы состоится в начале ноября в Киеве", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, деятельность Платформы действий Украина-НАТО по гибридным угрозам было открыто в начале июля прошлого года в Киеве.